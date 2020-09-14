Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Замакима города Караганды взяли под стражу

    14 Сентября 2020, 12:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместителя акима города Караганды взяли под стражу на два месяца. Жаксылыка Шалабекова подозревают в хищений у государства 107 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    12 сентября сотрудниками управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан задержан заместитель акима города Караганды Жакслык Шалабеков.

    «Должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме «Нурлы-Жер» на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды, группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс службе прокуратура Карагандинской области.

    Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге. В настоящее время Жаксылык Шалабеков с санкции суда взят под стражу на 2 месяца.

    Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан является тайной следствия и не подлежит разглашению.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной