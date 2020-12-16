Заложенная политика Нурсултаном Назарбаевым оказалась стратегически абсолютно верной - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как показала история современного Казахстана, политика в сфере межэтнических отношений, заложенная Нурсултаном Назарбаевым, оказалась стратегически абсолютно верной, выдержав все непростые испытания последних 30 лет. Такое мнение выразила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман Жусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще на заре Независимости Республики Казахстан в мае 1993 году первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым были сформулированы и обоснованы ключевые идеи межнациональной политики - сохранение межэтнического согласия, этнического многообразия, равенство граждан вне зависимости от этнической принадлежности, воспитание казахстанского патриотизма. Подчеркивалось, что в контексте воспитания казахстанского патриотизма, речь идет о формировании ясного самоопределения, самоидентификации каждого гражданина. «Речь идет вовсе не о гражданстве как таковом, что относится к правовым актам, имеющим четкий юридический смысл. Есть существенное различие между принятием гражданства и осознанием себя в качестве Гражданина» - подчеркивал Нурсултан Назарбаев», - сказала эксперт.

В статье «План нации – Путь к казахстанской мечте», опубликованной в 2016 году, Нурсултан Назарбаев вновь подчеркнул, что наш путь – это путь единства и последовательного формирования нации на основе гражданской идентичности.

«В частности, Елбасы отметил: «Мы нацелены на укрепление общей идентичности и единства страны через развитие казахстанского общества на принципе единого гражданства, общенациональных ценностей Мәңгілік Ел, на основе консолидации наших достижений за годы независимости». Важнейшим элементом политики Елбасы в сфере межэтнических отношений стала политика, сформулированная в тезисе «Единство в многообразии». Более того, Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что «у 100 казахстанских этносов есть не менее 100 особых и неповторимых черт, которые в сумме дают уникальное преимущество нашей Единой Нации». При этом, для такого полиэтничного государства как Казахстан, в котором по данным Комитета по статистике РК на начало января 2020 г. казахи составляли 68,5%, другие этнические группы – 31,5%, сохранение межэтнического согласия, формирование гражданской идентичности, является одним из важнейших условий развития страны», - отметила Айман Жусупова.

Поддерживать и способствовать укреплению межэтнического согласия призвана Ассамблея народа Казахстана, уникальный общественный институт, созданный по инициативе Елбасы в первые годы независимости.

По словам эксперта, сегодня важность деятельности АНК возрастает и в связи с тем, что в современном мире растет значимость регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений.

«Как отметил Нурсултан Назарбаев: «Повсеместно растет напряженность, ксенофобия. Замечать ростки экстремизма. Гасить их внутри Казахстана – это наша с вами задача». Число конфликтогенных этнополитических факторов неуклонно растет под воздействием таких всемирных процессов, как глобализация, модернизация, массовые миграции населения, угрозы глобальной устойчивости из-за растущего дефицита природных ресурсов и обострения экологических проблем», - добавила она.

В глобальном исследовании Института социального развития ООН, проведенного в начале 1990-х годах, было зафиксировано 223 внутригосударственных этнополитических конфликта. Эти конфликты возникали либо на почве сепаратизма, либо представляли собой борьбу за признание автономии, либо были инициированы экстремистскими течениями.

«В конце XX - первом десятилетии XXI столетия «застарелые» этнополитические конфликты в Европе, на Ближнем Востоке, и в Южной Азии дополнились новыми очагами межнациональной напряженности на пространстве бывшего СССР. Как показала история современного Казахстана, политика в сфере межэтнических отношений, заложенная Нурсултаном Назарбаевым, оказалась стратегически абсолютно верной, выдержав все непростые испытания последних 30 лет», - заключила Айман Жусупова.