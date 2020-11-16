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    Залог любого успеха – каждодневный труд

    16 Ноября 2020, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Локомотивом изменения и развития общества безусловно являются молодые люди. Именно они творят, придумывают и вдохновляют на новые открытия и изменения. Безусловно, такие изменения касаются всех сфер нашей жизни. Подтверждение этому - увеличение квоты для молодых депутатов в Мажилисе и маслихатах, инициированное Елбасы. Именно эти и другие темы сегодня обсуждали активисты МК «Jas Otan» с гостями площадки «Jas Otan Cases» «Модель Парламента для молодых лидеров», передает МИА «Казинформ».

    В связи с ограничительными мерами встреча прошла в формате онлайн, но объединила более 150 человек по всему Казахстану.

    Гостями встречи выступили заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай и известный молодой режиссёр победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Айдие Айдарбеков.

    В своем выступлении Максим Споткай отметил, что он со студенчества активно участвовал в жизни университета, а уже после стал членом молодежного крыла. Он также ответил на вопросы о деятельности Сената и призвал молодежь активно участвовать в общественно-политической жизни страны.

    «Залог любого успеха - ежедневный труд. На любых позициях молодой человек должен быть полезным обществу и ответственным. В дальнейшем именно эти качества будут играть главную роль в его жизни и помогут достичь намеченных целей. Ведь общественная работа это, прежде всего, возможность расти и развиваться. С другой стороны – это возможность самореализоваться и внести вклад в развитие своего села, города и страны».

    В свою очередь участник праймериз выпускник New York Film Academy Айдие Айдарбеков поделился своим опытом участия во внутрипартийных выборах.

    «Для меня это был новый опыт. Решения кейсов, опыт выступления и открытых дебатов. Зачастую наша молодежь нацелена на академические навыки, я предлагаю обратить внимание молодых людей на soft skils. Именно эти качества могут сыграть ключевую роль и помогут вам реализовать свой потенциал».

    В заключение встречи участники задали вопросы спикерам. Выступающие поблагодарили молодых людей и подчеркнули важность данных встреч.

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    Нур Отан Общество Молодежь
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