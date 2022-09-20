Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Залез на электропоезд и получил удар током: павлодарские врачи спасли подростка

    20 Сентября 2022, 17:03

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 16-летний ребенок залез на электропоезд, замкнул электроцепь под напряжением 10000 вольт и получил множественные ожоги лица и тела от пламени вольтовой дуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Павлодарские врачи спасли жизнь подростка после множественных ожогов лица и тела от пламени вольтовой дуги электропоезда», - сообщили в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Павлодарской области.

    По данным организации, 16-летний мальчик залез на электропоезд и замкнул электроцепь под напряжением 10000 вольт. Позже выяснилось, что подросток получил множественные ожоги лица и тела от пламени вольтовой дуги.
    Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение детской областной больницы.
    «Первую медицинскую помощь пострадавшему оказала «скорая», затем пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Пациент поступил с множественными ожогами на лице и теле: лобной, скуловой-височной, теменной области, головы, ушных раковин, по задней поверхности шеи, спины, поясницы, обеих бедер, голеней, надплечий, плеч, предплечий, кистей и пальцев. Глубина ожоговых ран до 3А – степени; общая площадь ожога до 70%. К счастью, сердце ребенка не пострадало», - сообщил врач-камбустиолог Кахарман Баймуратов.
    Хирурги ожогового отделения одновременно спасали все конечности пациента: удалили мертвые ткани с помощью гидрохирургического скальпеля, который не затрагивает здоровые ткани и работает почти бескровно. При электротравме у пациента пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия и суставы рук.
    Специалисты стабилизировали поврежденную верхнюю конечность в физиологичном положении специальным аппаратом, чтобы предотвратить дальнейшее развитие поражения мышц, сухожилий, суставов, дополнили в филиале НАО «ФСМС» по региону.
    «Пациент был прооперирован в рамках ОСМС в три этапа. Удален погибший эпидермис; электрическим дерматомом с левого бедра и голени взяты кожные лоскуты, перфорированы и уложены на раны костей и пальцев, лучезапястных суставов. Проведено лечение, пациент выведен из шока. Гемодинамика стабилизирована. Внутренние органы не повреждены, без патологии», - уточнил Кахарман Баймуратов.
    Сейчас подросток уже встал на ноги. Врачи прогнозируют, что после реабилитации функции конечностей будут практически восстановлены.
    «Данные операции в рамках социального медицинского страхования выполняются нашими врачами–хирургами детской областной больницы совершенно бесплатно, родителям не придется везти ребенка за пределы области и страны. На платной основе такие операции обошлись бы родителям более, чем в 400 тысяч тенге.
    Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счет государства, и получают медицинские услуги совершенно бесплатно», - пояснил директор филиала по Павлодарской области НАО «ФСМС» Нурлан Касимов.

    Фото филиала по Павлодарской области НАО «ФСМС».


    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
    Самолет упал на жилой дом в Ейске
    Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
    Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров