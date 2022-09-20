Залез на электропоезд и получил удар током: павлодарские врачи спасли подростка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 16-летний ребенок залез на электропоезд, замкнул электроцепь под напряжением 10000 вольт и получил множественные ожоги лица и тела от пламени вольтовой дуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарские врачи спасли жизнь подростка после множественных ожогов лица и тела от пламени вольтовой дуги электропоезда», - сообщили в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Павлодарской области.

По данным организации, 16-летний мальчик залез на электропоезд и замкнул электроцепь под напряжением 10000 вольт. Позже выяснилось, что подросток получил множественные ожоги лица и тела от пламени вольтовой дуги.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение детской областной больницы.

«Первую медицинскую помощь пострадавшему оказала «скорая», затем пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Пациент поступил с множественными ожогами на лице и теле: лобной, скуловой-височной, теменной области, головы, ушных раковин, по задней поверхности шеи, спины, поясницы, обеих бедер, голеней, надплечий, плеч, предплечий, кистей и пальцев. Глубина ожоговых ран до 3А – степени; общая площадь ожога до 70%. К счастью, сердце ребенка не пострадало», - сообщил врач-камбустиолог Кахарман Баймуратов.

Хирурги ожогового отделения одновременно спасали все конечности пациента: удалили мертвые ткани с помощью гидрохирургического скальпеля, который не затрагивает здоровые ткани и работает почти бескровно. При электротравме у пациента пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия и суставы рук.

Специалисты стабилизировали поврежденную верхнюю конечность в физиологичном положении специальным аппаратом, чтобы предотвратить дальнейшее развитие поражения мышц, сухожилий, суставов, дополнили в филиале НАО «ФСМС» по региону.

«Пациент был прооперирован в рамках ОСМС в три этапа. Удален погибший эпидермис; электрическим дерматомом с левого бедра и голени взяты кожные лоскуты, перфорированы и уложены на раны костей и пальцев, лучезапястных суставов. Проведено лечение, пациент выведен из шока. Гемодинамика стабилизирована. Внутренние органы не повреждены, без патологии», - уточнил Кахарман Баймуратов.

Сейчас подросток уже встал на ноги. Врачи прогнозируют, что после реабилитации функции конечностей будут практически восстановлены.

«Данные операции в рамках социального медицинского страхования выполняются нашими врачами–хирургами детской областной больницы совершенно бесплатно, родителям не придется везти ребенка за пределы области и страны. На платной основе такие операции обошлись бы родителям более, чем в 400 тысяч тенге.

Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счет государства, и получают медицинские услуги совершенно бесплатно», - пояснил директор филиала по Павлодарской области НАО «ФСМС» Нурлан Касимов.

Фото филиала по Павлодарской области НАО «ФСМС».



