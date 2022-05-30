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    Закупку 53 квартир объяснили в акимате Петропавловска

    30 Мая 2022, 19:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска на сайте государственных закупок разместил объявление о приобретении 53 квартир на общую сумму более 1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из 53 квартир 15 площадью 40-45 кв.м. стоимостью 16,7 млн тенге каждая, 9 – площадью 50-55 кв.м. по 22,2 и 19,5 млн тенге, по 7 квартир площадью 30-35 кв.м, 55-60 кв.м, 60-65 кв.м по 13,6 млн, 21,8 млн и 25 млн тенге, соответственно, 5 квартир – 45-50 кв.м. по 17,7 млн тенге и 3 квартиры площадью 35-40 кв.м. по 14,5 млн тенге.

    Заказчик – отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – указал в технической спецификации, что квартира должна располагаться в доме не ранее 1970 года постройки, с центральными коммуникациями. Жилье не должно находиться в Рабочем поселке, Заречном, Кожзаводе. Квартиры в двух и трех-этажных домах не рассматриваются. Как и «гостинки» и общежития. Этаж не должен быть последним. Квартиры приобретает акимат в чистовой отделке, с высотой потолков не менее 2,5 м, с лоджией или балконом, без задолженности.

    Заместитель акима города Аскар Хабибулин пояснил, что квартиры закупают для горожан, чье жилье попадает под снос.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Жилье
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