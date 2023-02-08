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    Закуп агрохимикатов по завышенным ценам предотвратил Антикор в Костанае

    8 Февраля 2023, 15:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой Костанайской области пресечена закупка инсектицидов на 2 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционная служба по Костанайской области в результате проводимой аналитической работы установила признаки завышения цен на закуп инсектицидов одним из комитетов Министерства сельского хозяйства страны.

    В частности, госорган планировал закупить 8 литров вещества на сумму 2 млрд 127 млн тенге. При этом, в технической спецификации лотов прописано обеспечение обработок указанными инсектицидами различных площадей в соответствии с указанием формулы потребности»,- сообщает ведомство.

    Антикоррупционная служба намерена продолжить мониторинг государственных закупок на наличие фактов необоснованного завышения цены.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Сельское хозяйство
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