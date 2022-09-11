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    Закрываются несколько бассейнов во Франции из-за высоких цен на энергоносители

    11 Сентября 2022, 21:07

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Французские спортивные и образовательные организации выразили возмущение на этой неделе в связи с закрытием около 30 плавательных бассейнов по стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Французская компания «Vert Marine», управляющая несколькими спортивными объектами, приняла решение закрыть свои спортивные бассейны в связи с резким ростом расходов на отопление. В компании отметили, что ее годовые счета за электроэнергию выросли с 15 млн до 100 млн евро.

    «Это закрытие напрямую повлияет на всех детей и взрослых, которые не смогут научиться плавать», - говорится в заявлении Французской федерации плавания, требующей возобновления работы бассейнов.

    Тем не менее, частная компания заявила, что местные власти и правительство должны принять необходимые и беспрецедентные решения, чтобы вернуться к приемлемым ценам на электроэнергию.

    Профессиональная ассоциация учителей физкультуры Франции (SNEP) предупредила, что закрытие бассейнов во время пандемии коронавируса привело к тому, что около 800 тыс. школьников, не смогли научиться плавать в 2020 и 2021 годах.

    «Финансовый баланс частных компаний, управляющих некоторыми бассейнами, не должен стоять выше общественных интересов», - сказали в ассоциации SNEP, подчеркнув «преимущества плавания для образования, здоровья, досуга и безопасности».

    Французские СМИ отметили, что многие бассейны и катки в стране старые и энергоемкие, и рабочая группа правительства по энергосбережению намерена изучить их более подробно.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Экономика Франция Мировые новости Вода
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