Закрывают ли курорт Баянаул на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Слухи о закрытии курорта Баянаул в Павлодарской области опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Об этом сообщает Stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

В редакцию Stopfake.kz обратился читатель с вопросом: «Правда ли, что курорт Баянаул закрывают на карантин?» В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля эти слухи опровергли.

В настоящее время курорт открыт для отдыхающих. Зоны отдыха и пляжи работают с соблюдением всех санитарных требований.

Вводить карантин на территории излюбленного места отдыха казахстанцев не планируют.

«Данная информация не соответствует действительности. Баянаульский район Павлодарской области находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в области стабильная. Несмотря на это, призываю всех граждан соблюдать все санитарные требования главного государственного санитарного врача РК», — сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.