Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Закрытый избирательный участок откроют в день выборов в СИЗО Павлодара

    17 Ноября 2022, 18:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Содержащимся в учреждении людям, у которых нет или утеряны документы, их оформили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В СИЗО города Павлодара готовятся к внеочередным выборам Президента», - сообщили прессе в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Там отметили, что в учреждении №63 города Павлодара, по предварительным данным, свое избирательное право реализуют более 150 человек: обвиняемые, подозреваемые подследственные.

    «Согласно закону о выборах закрытый избирательный участок №120, расположенный в учреждении №63, откроется ранним утром 20 ноября. Содержащихся под стражей будут поочередно сопровождать на избирательный участок. Для проведения голосования проведена подготовка: установлены кабины для голосования, территориальной избирательной комиссией утвержден список наблюдателей, произведен закуп необходимых канцелярских товаров», - прокомментировал начальник учреждения №63 Берик Рахимов.

    В СИЗО дополнили, что содержащимся здесь людям, не имеющим документов, их оформили. Тем, кто потерял или по каким-то причинам их не имел, документы восстановили.

    Фото ДУИС по Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Пенитенциарная система Выборы Павлодар Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
    Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
    75 нарушений норм Конституционного закона о выборах выявили в Казахстане
    ЦИК призвал казахстанцев соблюдать правила в день тишины
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров