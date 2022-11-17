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Закрытый избирательный участок откроют в день выборов в СИЗО Павлодара

17 Ноября 2022, 18:27
Закрытый избирательный участок откроют в день выборов в СИЗО Павлодара
17 Ноября 2022, 18:27

Закрытый избирательный участок откроют в день выборов в СИЗО Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Содержащимся в учреждении людям, у которых нет или утеряны документы, их оформили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В СИЗО города Павлодара готовятся к внеочередным выборам Президента», - сообщили прессе в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Там отметили, что в учреждении №63 города Павлодара, по предварительным данным, свое избирательное право реализуют более 150 человек: обвиняемые, подозреваемые подследственные.

«Согласно закону о выборах закрытый избирательный участок №120, расположенный в учреждении №63, откроется ранним утром 20 ноября. Содержащихся под стражей будут поочередно сопровождать на избирательный участок. Для проведения голосования проведена подготовка: установлены кабины для голосования, территориальной избирательной комиссией утвержден список наблюдателей, произведен закуп необходимых канцелярских товаров», - прокомментировал начальник учреждения №63 Берик Рахимов.

В СИЗО дополнили, что содержащимся здесь людям, не имеющим документов, их оформили. Тем, кто потерял или по каким-то причинам их не имел, документы восстановили.

Фото ДУИС по Павлодарской области.


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