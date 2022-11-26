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    Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области

    26 Ноября 2022, 23:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все трассы республиканского значения Акмолинской области закрыты для общественных и дизельных автотранспортных средств из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оператора автодорог республиканского значения «Казавтожол».

    «С 21.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -30 гр.) в Акмолинской области для общественных и дизельных транспортных средств закрыты участки трасс «Екатеринбург-Алматы» (от Астаны до станции Анар) и «Астана-Петропавловск»(от Астаны до Кокшетау)», - говорится в сообщении.

    Закрыты дороги:

    - Екатеринбург – Алматы на участках Астана– Атбасар, Астана – станция Анар, Астана – поселок Жибек Жолы;

    -Астана – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау;

    -Астана – Коргалжын;

    -Астана – Щучинск;

    -Щучинск-Зеренда;

    -Кокшетау-Атбасар;

    -Кокшетау-Рузаевка;

    -Жаксы-Есиль-Бузулык;

    -Кокшетау-Омск;

    -Астана-Петропавловск.

    Ранее сообщалось, что с 20:30 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос.
    Астана Акмолинская область Транспорт Дороги
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