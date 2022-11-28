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    Закрыты отдельные участки на автодороге Алматы - Оскемен

    28 Ноября 2022, 01:31

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Жетысуской области вновь предупреждают о закрытии отдельных участков на автодороге Алматы - Оскемен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Из-за непогоды от Талдыкоргана в восточном направлении ограничено движение для автотранспортных средств, использующих дизельное топливо. Далее до 410 км движение закрыто для всех видов автотранспорта. Также понижение температуры и порывистый ветер вынудил ограничить движение автомашин на участке, проходящего через Алакольский район в сторону области Абай», - сообщил начальник УМПС ДП Жетысуской области Кайсар Мухметов.
    Транспорт Дороги Жетысуская область
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