Закрыто движение транспорта на 14 участках дорог в четырех областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в четырех областях на 14 участках дорог протяженностью 1628 км. Это 6,5 % всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

По информации АО «НК «Казавтожол», в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на следующих автодорогах:

1. «Екатеринбург-Алматы» км 856-917, участок граница Северо-Казахстанской области - селоЖаксы.

2. «Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068, участок село Калбатау – поворот на поселок Касым-Кайсенова

3. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 447-941, участок село Малкелды-поворот на Бугаз.

4. «Усть-Каменогорск-Семей» км 10-198, участок село Герасимовка - город Семей.

5.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 15-123, участок поворот на село Глубокое-граница РФ.

6. «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка-город Риддер.

7«Екатеринбург-Алматы» км 835-856, участок поселок Чистополье-граница Акмолинской обл.

8.«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-31, участок село Тимирязево-граница Костанайской области.

9.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-232, участок поселок Аулиеколь -граница Акмолинской области.

10.«Жезказган-Петропавловск» км 340-377, участок город Аркалык-граница Акмолинской области.

11.«Жезказган-Петропавловск» км 377-569, участок граница Костанайской области – поселок Знаменка.

12.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260 участок граница Костанайской области-поселок Сурганю

13.«Щучинск-Зеренда» км 0-80, участок город Щучинск– село Зеренда.

14.«Кокшетау-Атбасар» км 107-184 поселок Балкашино- город Атбасар.

По республике работает 734 единицы техники.

«При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру телефона: 1403. АО «НК «Казавтожол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - отметили в пресс-службе компании.