Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Закрыто движение из Атырауской области в сторону Актобе

    1 Апреля 2022, 23:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за частичного разрушения трассы и подмыва моста закрыто движение из Атырауской области в сторону Актобе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 18:00 из-за паводка закрыто движение для всех видов автотранспорта на 330-337 км автодороги республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - Астрахань». От села Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области до границы с Актюбинской области. Также паводковыми водами размыт автомобильный мост на этой же трассе на территории Актюбинской области на 246 километре автодороги.

    Движение в данном направлении ограничено для всех автотранспортных средств, следующих по трассе в Актюбинскую область. Просим воздержаться от выезда на территорию Актюбинской области по трассе А-27 «Актобе-Атырау-Астрахань», - сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

    Напомним, сегодня руководство области и ДЧС ЗКО посетили Каратобинский и Шынгырлауские района, которые были затоплены паводковыми водами. По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Транспорт Видео Паводок Регионы Казахстана Дороги МЧС ДЧС Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
    Медики рассказали о состоянии пострадавшего на Аксуском заводе ферросплавов пожарного
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожарный пострадал при тушении возгорания на Аксуском заводе ферросплавов
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане