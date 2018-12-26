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Закрыто автодвижение на дорогах шести областей и выезд из Астаны

26 Декабря 2018 01:03 87
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Закрыто автодвижение на дорогах шести областей и выезд из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий (мороза) закрыто автодвижение по всем направлениям в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Кроме того, по информации Казавтожола, закрыто движение на участках дорог граничащих с ними областей.

В Карагандинской области на участке от границы Акмолинской области до города Темиртау 1353-1424 км автодороги Екатеринбург-Алматы

На участке от Караганды до поселка Молодежный автодороги Кызылорда - Павлодар, на участке поселок Молодежный - граница Павлодарской области автодороги Кызылорда-Павлодар, на участке Караганда ­­- Балхаш автодороги Екатеринбург-Алматы

В Костанайской области закрыто движение транспорта на участке поселок Аулиеколь  - граница Акмолинской области автодороги Костанай - Ауликоль - Сурган, на участке Северо-Казахстанской область- поселок Боровское автодороги Мамлютка-Костанай. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Карагандинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Транспорт, Безопасность,
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Гульмира Байзакова

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