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    Закрытие влаги проводят на полях аграрии СКО

    27 Апреля 2023, 17:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области агроформирования приступили к весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, труженики поля проводят закрытие влаги. Уже охватили один млн га. Соответствующую рекомендацию аграрии получили на прошедшем недавно расширенном совещании по подготовке к посевной кампании. В большинстве районов области наблюдается низкая увлажненность почвы.

    «По области внесено 1 846 тонн минеральных удобрений на площади 26,5 тысячи га. Всего планируется внести более 200 тысяч тонн на трех млн га. В этом году общая посевная площадь составит 4,5 млн га. В том числе 3,2 млн га займут зерновые и зернобобовые, около одного млн га - масличные культуры. Для проведения весенне-полевых работ выделено 73,6 тысячи тонн удешевленного льготного дизельного топлива. Готовность техники - 99%», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Погода
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