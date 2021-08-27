Закрытие Семипалатинского полигона - не просто история, но и гарант сегодняшней безопасности – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Республики Казахстан в Баку состоялась встреча, приуроченная к 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Посольством в преддверии Международного дня действий против испытаний ядерных испытаний, ежегодно отмечающегося 29 августа.

Основная цель круглого стола - продемонстрировать участникам масштабный эффект ядерных испытаний, проведенных в 20 веке, в том числе на территории СИЯП в Восточном Казахстане.

Мероприятие прошло с участием государственных и ученых деятелей, представителей экспертного сообщества и интеллигенции Азербайджана.

Открывая мероприятие, посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов обратил внимание присутствующих на исторический вклад Елбасы Казахстана Нурсултана Назарбаева и выдающегося поэта Олжаса Сулейменова в борьбу за закрытие Семипалатинского ядерного полигона и приостановку деятельности других испытательных полигонов мира.

За прошедшие 30 лет с момента закрытия Семипалатинского полигона голос антиядерного движения еще более окреп. Как общепризнанный лидер мирового антиядерного движения Казахстан готов и дальше способствовать недопущению развязывания очередной ядерной гонки вооружений. Историческое наследие нашей страны в деле разоружения и нераспространения продолжает оставаться вдохновляющим примером для всего мира», - отметил глава казахстанской дипмиссии.

Для более широкого понимания событий того периода участникам продемонстрирован документальный фильм британского режиссера А.Сингера «Where the Wind Blew» («Куда дул ветер»), повествующий о влиянии ядерных испытаний на судьбы людей и окружающую среду в американском штате Невада и казахстанском городе Семипалатинске (ныне Семей)

Депутат Мажилиса Парламента РК Абилфас Хамедов, присутствовавший также на встрече, сказал, что Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия благодаря Нурсултану Назарбаеву.

«Хотя мы все знаем, какие уговоры и какие вопросы были, чтобы это оружие он сохранил. Нет, он пошел по другой дороге, и эта дорога правильная, весь мир об этом говорит. В Казахстане проживают 250 тысяч азербайджанцев, которые в основном депортированы из приграничных районов Азербайджана. Сегодня в Казахстане есть дружба, межнациональное согласие, и это должно и дальше воплощаться между Казахстаном и Азербайджаном», - сказал А.Хамедов.

Председатель Правления АО «Центр анализа международных отношений» Фарид Шафиев остановился на значении закрытия полигона для Казахстана и всего региона.

«То, что Казахстан стала безъядерной страной, имеет сегодня символическое, политическое и военное значение. До сих пор ряд некоторых стран пытаются приобрести ядерное оружие и технологии. Опыт Казахстана показал, что можно обеспечивать безопасность, территориальную целостность страны без них. Это именно та политика, которая осуществляется руководством Казахстана во главе Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Пример Казахстана и Семипалатинский полигон - это не просто история, но и гарант сегодняшней безопасности», - сказал эксперт.

Политический обозреватель Фархад Маммадов отметил, что политическое руководство во главе с Нурсултаном Назарбаевым 30 лет назад приняло историческое решение о ядерном разоружении.

«Сегодня в современной геополитике бытует такое мнение, что ядерное оружие - это главный элемент безопасности, страны без такого оружия в той или иной степени рискуют своей стабильностью, территориальной целостностью. С другой стороны, решение, которое было принято 30 лет тому назад до сих пор актуально. И актуальность его именно в период наибольшего кризиса в отношениях России с США или Китая с США демонстрирует безальтернативное, верное решение, которому должны быть привержены все страны, обладающие ядерным оружием. То есть не то, что наличие этого оружия гарантирует его применение, а именно отсутствие его должно стать главным гарантом его неиспользования», - сказал Ф.Маммадов.

В завершении мероприятия присутствующим презентована фотоэкспозиция, организованная Посольством по случаю 30-летия Независимости Казахстана и казахский стол с национальными угощениями. Участники смогли проникнуться атмосферой Казахстана, насладиться фотографиями, демонстрирующими динамические преобразования в Казахстане, познакомиться с историческими памятниками и живописными природными парками.

Напомним, ровно 30 лет назад 29 августа 1991 года Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал исторический указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Общее количество ядерных испытаний на полигоне составило 456 (из них 116 - в воздушном пространстве). Суммарная мощность всех зарядов в 2,5 тысячи раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.