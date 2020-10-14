Закрытие Эстафеты памяти «Мы – наследники Победы!» состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный атрибут Эстафеты памяти «Мы – наследники Победы!», приуроченной к 75-летию Победы прибыл из Петропавловска в столицу. На плацу столичной бригады Национальной гвардии состоялось торжественное вручение Копии Боевого Знамени легендарной 8-ой гвардейской Панфиловской дивизии в воинскую часть 5573, передает МИА «Казинформ».

Отметим, что 16 марта в связи с пандемией коронавируса эстафета памяти была приостановлена. А Копия Боевого Знамени временно была передана в музей воинской части 6637 г. Петропавловска.

В рамках эстафеты военнослужащие Нацгвардии посетили в столице ветеранов Великой Отечественной войны - Абдурахмана Сафарова и Павла Сергеенко. Гвардейцы преподнесли фронтовикам приятный сюрприз. Во дворе дома у ветеранов состоялся мини-парад, специально для них привезли Копию Боевого Знамени, а музыканты оркестра исполнили песни военных лет.

Военнослужащие от имени Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева и Главнокомандующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова вручили ветеранам благодарственные письма.

Кроме того, военнослужащие в образе 28-панфиловцев с их портретами на руках прошли торжественным маршем перед Победителями.

Напомним, данная эстафета по решению Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева стартовала в Национальной гвардии 5 февраля текущего года.

В эстафете памяти приняли участие сотрудники департаментов полиции, ЧС, УИС, военнослужащие региональных командований, воинских частей и подразделений Национальной гвардии, ветеранские организации ОВД и НГ, а также учащиеся средних общеобразовательных школ, воспитанники военно-патриотических клубов.

За время пути Эстафеты копия Боевого знамени легендарной панфиловской дивизии побывала в 16-ти городах местного, областного, республиканского значения.

В ходе эстафеты проводились встречи с ветеранами войны и труда, мини-парады с выездом в адреса, где живут ветераны ВОВ, уроки мужества с молодежью, музейные выставки и т.д. Военно-духовыми оркестрами Национальной гвардии были организованы концертные программы в населенных пунктах, включая отдельно дислоцированные подразделения.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, 1 4 октября в 11.00 часов на плацу воинской части 5573 Национальной гвардии (п. Ильинка) состоится закрытие Эстафеты памяти, в ходе которого копия Боевого Знамени 8-ой гвардейской Панфиловской дивизии будет торжественно передана владелице, внучке генерал-майора И.В.Панфилова – Алуе Байкадамовой .

До начала закрытия планируется возложение цветов на Алее Панфиловцев.



