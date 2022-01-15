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Закрыта дорога от посёлка Шидерты до Карагандинской области

15 Января 2022 12:10
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Закрыта дорога от посёлка Шидерты до Карагандинской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Участок автодороги в Павлодарском Прииртышье закрыт из-за ухудшения погоды в Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«09:00 – 10:00 - закрытие участка автодороги Кызылорда - Павлодар, километры 1206-1135, от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области в связи с ухудшением погоды в Карагандинской области», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Напомним, штормовое предупреждение на 15 января объявлено в шести областях Казахстана.

По данным РГП «Казгидромет», погоду на большей части республики будет определять влияние циклона из районов Баренцево моря. С ним ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, на западе, севере, юге страны 30 м/с и более. Столбики термометров ближе к 17 января, в ночные часы на западе республики, понизятся до 5-13 мороза, в северных регионах в пределах 5-15 мороза, на юге страны основной фон составит 5 мороза -5 тепла.



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#Павлодарская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #Природа  
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Автор:

Антон Гагарин

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