Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Закрыли движение на нескольких республиканских дорогах в Павлодарской области

    22 Марта 2022, 22:13

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Закрыли движение на ряде республиканских дорог Павлодарской области. Закрытие движения автотранспорта спасатели объяснили метелью и плохой видимостью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках республиканского значения автодороги Павлодар-Шарбакты-граница РФ от посёлка Жетекши до границы РФ, автодороги Павлодар-Успенка-граница РФ от г. Павлодар до гр. РФ, автодорога Омск-Майкапшагай от посёлка Кенжеколь до границы Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта», - сообщили в отделе по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района Павлодарской области. Напомним, ранее РГП «Казгидромет» сообщило о том, что 23 марта на востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, во всём регионе - ветер юго-западный ночью на юге, западе 15-20, днём на большей части 15-20, в центре области - порывы 23-28 метров в секунду.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Транспорт Безопасность Дороги Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам