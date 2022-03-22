Закрыли движение на нескольких республиканских дорогах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Закрыли движение на ряде республиканских дорог Павлодарской области. Закрытие движения автотранспорта спасатели объяснили метелью и плохой видимостью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках республиканского значения автодороги Павлодар-Шарбакты-граница РФ от посёлка Жетекши до границы РФ, автодороги Павлодар-Успенка-граница РФ от г. Павлодар до гр. РФ, автодорога Омск-Майкапшагай от посёлка Кенжеколь до границы Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта», - сообщили в отделе по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района Павлодарской области. Напомним, ранее РГП «Казгидромет» сообщило о том, что 23 марта на востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, во всём регионе - ветер юго-западный ночью на юге, западе 15-20, днём на большей части 15-20, в центре области - порывы 23-28 метров в секунду.