Закроют ли столичный аэропорт на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор АО международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин рассказал о планах по ремонту воздушной гавани столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он прокомментировал информацию о планируемом ремонте аэропорта, появившуюся в СМИ.

«Действительно, мы в следующем году планируем провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и сейчас заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Сам формат ремонта, а также сроки ремонта, суммы, которые потребуются для проведения данного ремонта - все будет уточнено только в процессе разработки проектно-сметной документации», - сказал Даулет Хамзин корреспонденту «Казинформа» в телефонном разговоре.

Он также прокомментировал вопрос строительства второй взлетно-посадочной полосы.

«Хотелось бы отметить, что это опять-таки наши предварительные долгосрочные планы, и реализация этих долгосрочных планов будет зависеть от рыночной ситуации, насколько рынок быстро или медленно будет восстанавливаться после пандемии, а также от реализации непосредственно самих проектов, которые предусмотрены и будут утверждены в нашем генеральном плане развития аэропорта», - пояснил Даулет Хамзин.

Ране в издании «Курсив» был опубликован материал, в котором сообщалось, что аэропорт в Нур-Султане закроют на ремонт в 2022 году..