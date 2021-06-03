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    12:16, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Закроют ли столичный аэропорт на ремонт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор АО международный аэропорт Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин рассказал о планах по ремонту воздушной гавани столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он прокомментировал информацию о планируемом ремонте аэропорта, появившуюся в СМИ.

    «Действительно, мы в следующем году планируем провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и сейчас заключен договор на разработку проектно-сметной документации. Сам формат ремонта, а также сроки ремонта, суммы, которые потребуются для проведения данного ремонта - все будет уточнено только в процессе разработки проектно-сметной документации», - сказал Даулет Хамзин корреспонденту «Казинформа» в телефонном разговоре.

    Он также прокомментировал вопрос строительства второй взлетно-посадочной полосы.

    «Хотелось бы отметить, что это опять-таки наши предварительные долгосрочные планы, и реализация этих долгосрочных планов будет зависеть от рыночной ситуации, насколько рынок быстро или медленно будет восстанавливаться после пандемии, а также от реализации непосредственно самих проектов, которые предусмотрены и будут утверждены в нашем генеральном плане развития аэропорта», - пояснил Даулет Хамзин.

    Ране в издании «Курсив» был опубликован материал, в котором сообщалось, что аэропорт в Нур-Султане закроют на ремонт в 2022 году..


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