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    Закрепление нормы об однократном семилетнем президентстве – важная инициатива для будущего государства

    30 Сентября 2022, 12:04

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Глава государства на встрече с общественностью Абайской области говорил о предстоящих президентских выборах в стране, которые пройдут 20 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «Закрепление конституционной нормы об однократном семилетнем президентском сроке стало еще одной важной для будущего нашего государства инициативой.

    Я убежден, это решительный шаг на пути к демократии, который откроет дорогу новому поколению политиков. В целом, все проводимые реформы направлены на всестороннюю модернизацию страны и устойчивое общественное развитие», - говорится в публикации пресс-службы.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Выборы Конституция Абайская область
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