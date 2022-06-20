Закредитованность населения может стать серьезной проблемой - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отсутствие у людей возможности копить средства вынуждает их брать кредиты. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Сергей Карплюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сказал сенатор, одной из главных задач является обеспечение устойчивого роста доходов населения и снижение неравенства.

«Правительством разработана программа по повышению доходов населения до 2025 года, нацеленная на развитие масштабной занятости. В рамках заседания Сената Парламента РК депутатский корпус предлагал проработать вопросы молодежной безработицы, повышения квалификации выпускников, реализации индустриальных и сельскохозяйственных проектов, модернизации производств. Несмотря на постоянную положительную динамику по уровню бедности и безработицы в стране, вызывает беспокойство уменьшение доли доходов от трудовой деятельности в структуре доходов населения, которая в 2015 году составляла 80%, а в 2021 году этот показатель снизился до 70%», - сказал Сергей Карплюк на совместном заседании палат Парламента.

Как подчеркивает депутат, отсутствие у людей возможности копить деньги вынуждает их брать кредиты и в этом плане закредитованность населения может стать серьезной проблемой.

«В 2021 году и в текущем году из общего объема кредитов населению кредиты на потребительские цели составили в среднем 56%. Такой рост кредитов физическим лицам наряду с повышением цен на товары и услуги несет тревожную тенденцию увеличения долговой нагрузки населения и усиления социальной напряженности. Во избежание недопущения указанных рисков, требуется тщательная проработка и ускорение принятия мер по восстановлению платежеспособности граждан, в том числе посредством внедрения системы банкротства физических лиц», - предложил депутат.