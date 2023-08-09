Закрасившего дорожную разметку костанайца привлекли к ответственности

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который закрасил дорожную разметку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

«Житель областного центра упростил въезд ко двору частного дома и закрасил сплошную линию черной краской, сделав ее прерывистой. Сотрудниками полиции факт был выявлен при патрулировании. Житель областного центра привлечен к административной ответственности по статье 630 Административного кодекса РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений». Санкция статьи предполагает штраф в размере 2 МРП»,- пояснили в пресс-службе полиции.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП и предупреждают о мерах ответственности.

По данным ведомства, с начала года за игнорирование требований дорожных знаков и разметки к административной ответственности привлечено более 4 тысяч водителей.

Аналогичный случай с наказанием костанайца произошел в конце мая. Причина та же - мужчина хотел подкорректировать дорожную разметку