Законы об общественном контроле и петициях – новый этап в превенции коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе сторон состоялась встреча руководства Агентства РК по противодействию коррупции и Министерства информации и общественного развития в рамках взаимодействия по линии превенции коррупции в сферах, курируемых министерством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИОР.

В режиме онлайн в мероприятии участие приняли региональные департаменты Антикоррупционной службы, подведомственные организации министерства, управления акиматов по вопросам внутренней политики, общественного развития, молодежи и религии, а также филиалы Ассамблеи народа Казахстана.

Министр Аида Балаева отметила, что меры, реализуемые в рамках Антикоррупционной стратегии, занимают приоритетное место в повестке дня ведомства. «Министерство в полной мере осознает значимость интеграции институтов гражданского общества в механизмы превенции коррупции. Это позволяет повышать их реальную эффективность», – подчеркнула министр.

Сообщается, что в текущем году в МИОР автоматизирован ряд оказываемых государственных услуг. Однако работа по полному переходу на цифровой формат с исключением «бумажной альтернативы» во всех сферах министерства активно продолжится в наступающем году.

С участием проектного офиса «Адалдық алаңы» форсирована аналитическая работа по выявлению и устранению коррупционных рисков в деятельности министерства, произведена трансформация процессов оказания грантового финансирования некоммерческим организациям.

«На проведении внутреннего анализа рисков в самом министерстве мы не ограничимся. Обеспечим такой подход и во всех подведомственных организациях, продолжим внедрение сервисной модели работы с гражданами и комплаенс-служб. В планах - и единый информационный колл-центр для населения по разъяснению работы министерства и получения сигналов о потенциальных коррупционных элементах», – заверила руководитель проекта Лима Диас.

Интересен опыт министерства в создании онлайн «Базы знаний». В открытом доступе размещены интеллектуальные продукты ведомства: исследования, методические пособия, в том числе разработанные НПО за последние 4 года в рамках государственного заказа и грантового финансирования.

Акценты в министерстве направлены и на оценку степени открытости государственных органов, прорабатываются меры по совершенствованию законодательства в области доступа к информации. Особого внимания заслуживает совместная с общественными организациями разработка проектов закона «Об общественном контроле» и «Об онлайн-петициях» и новшества, вносимые в Закон «Об общественных советах».

«МИОР должен стать ключевым партнером в продвижении идеологии добропорядочности. Положительные законодательные изменения в сфере деятельности общественных советов, новеллы по линии общественного контроля и онлайн-петиций, несомненно, сыграют прорывную роль в повышении прозрачности и открытости в деятельности госорганов и квазигоссекторе, а значит и в превенции коррупции», – подчеркнул глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев.

Отмечая актуальность информационной и разъяснительной работы, он заострил внимание на ключевой роли гражданского общества. «Молодежь не должна ограничиваться участием в форумах и флешмобах – нужно перестроить рельсы их конструктивного вовлечения в действенные мероприятия, несущие измеримый позитивный эффект. Аналогичным образом представители этнических культурных центров и традиционных религиозных объединений должны принимать реальное участие в культивировании и масштабировании идеологии добропорядочности», – подчеркнул спикер.

В ходе дискуссии свое мнение выразили гражданские активисты – президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева и координатор группы «Общественный контроль» Саида Таукелева.

В частности, Айгуль Соловьева отметила: «Министерство показывает пример транспарентности другим государственным органам. В уходящем году МИОР провел свыше 40 разных онлайн-площадок с участием министра, на которых любой желающий мог высказаться и задать вопросы. Данный тренд должны поддержать все госорганы».

В завершение министр А. Балаева заверила, что министерством на основании рекомендаций агентства будет разработан совместный проект по укреплению антикоррупционной культуры и принципов добропорядочности.



