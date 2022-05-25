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    Законопроекты по вопросам противодействия деятельности финпирамид взял в работу Мажилис

    25 Мая 2022, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис подготовит заключения по законопроектам, касающимся вопросов противодействия деятельности финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания депутаты взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

    Также депутаты будут работать над сопутствующим законопроектом «О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

    «Данные законопроекты разработаны депутатами Парламента РК в целях реализации поручения Главы государства по противодействию финансовым пирамидам. Основными целями законопроектов являются повышение защищенности имущества граждан, пресечение деятельности финансовой пирамиды на ее начальной стадии», - сказал депутат Мажилиса Марат Кусаинов.

    Депутат проинформировал, что комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 16 ноября 2022 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Финансовая пирамида
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