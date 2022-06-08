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    Законопроекты по вопросам противодействия деятельности финпирамид одобрил Мажилис

    8 Июня 2022, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поправки в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид одобрил Мажилис в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании нижней палаты рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

    Как объяснил депутат Мажилиса Юрий Ли, основными целями предлагаемых к рассмотрению законопроектов являются оперативное реагирование депутатов на широкое распространение мошеннических финансовых пирамид через устранение правовых пробелов, имеющихся в действующем законодательстве, а также ужесточение ответственности за создание и рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

    «Законопроектами предполагается: повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами; установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид; определение подследственности по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование; разграничение уголовных деяний от административных правонарушений», - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

    Также документом предлагается введение запрета на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности. Поправки касаются Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Закона «О рекламе».

    Ранее также сообщалось, что признаки финансовых пирамид имеют 56 организаций в РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Мажилис Финансовая пирамида Мошенничество
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