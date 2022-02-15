Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Законопроекты по сотрудничеству в сфере электроэнергетики изучают в Сенате

    15 Февраля 2022, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили законопроекты по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В частности, депутаты обсудили законопроекты «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».

    Документы направлены на внесение изменений повышение энергетической безопасности государств-членов ЕАЭС, формирование в Евразийском экономическом союзе правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, а также создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики государств-членов в сфере электроэнергетики.

    Кроме того, в них прописаны нормы по приведению в соответствие положений Соглашения о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за её разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Сенат ЕАЭС Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    От чего зависит стоимость строительства АЭС, рассказали в Минэнерго
    Строительство АЭС: наличие человеческого фактора при эксплуатации станции прокомментировал эксперт
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров