Законопроекты по сотрудничеству в сфере электроэнергетики изучают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили законопроекты по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В частности, депутаты обсудили законопроекты «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».

Документы направлены на внесение изменений повышение энергетической безопасности государств-членов ЕАЭС, формирование в Евразийском экономическом союзе правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, а также создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики государств-членов в сфере электроэнергетики.

Кроме того, в них прописаны нормы по приведению в соответствие положений Соглашения о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за её разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.