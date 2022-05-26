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    Законопроекты по развитию креативной индустрии внесут на рассмотрение Парламента

    26 Мая 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут разработаны и внесены на рассмотрение Парламента законопроекты, направленные на развитие креативной индустрии. Об этом в ходе обсуждения в Сенате вопроса реализации комплексного плана программы повышения доходов населения до 2025 года сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время одним из новых и потенциальных направлений повышения доходов является сфера креативной индустрии. Финансовый оборот креативной индустрии в мире составляет 2,3 трлн долларов. Южная Корея, которая 12 лет назад приняла специальную программу в этой области, в 2020 году вышла на седьмое место на мировом рынке медиа-развлечений. Сегодня объем креативного экспорта этой страны превысил 12 млрд долларов. Поэтому особое внимание уделяется развитию креативной индустрии. Во-первых, в стране около 3 тыс. организаций культуры. Прежде всего, мы обеспечим открытость этих организаций для креативных идей», - сказал Е. Тугжанов.

    Во-вторых, по его словам, учтены соответствующие условия для граждан, которые намерены выпускать новую креативную продукцию с использованием оборудования в организациях культуры.

    «В-третьих, сейчас разрабатывается законопроект, регулирующий механизмы эффективного использования имущества организаций культуры в целях получения прибыли. Выручка будет направлена на материально-техническое оснащение этих организаций и повышение заработной платы работников. Это, в свою очередь, возможность введения в экономический оборот организаций культуры», - сказал замглавы правительства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Культура Сенат
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