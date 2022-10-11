Законопроекты по изменению ряда конституционных законов рассматривают в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на расширенном заседании обсудили ряд законопроектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В их числе « О внесении изменений и дополнений в н екоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «, « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации П ослания Главы государства от 16 марта 2022 года «.

Первым законопроектом предусматриваются поправки в 8 конституционных законов страны. В частности, « О Президенте Республики Казахстан «, « О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов «, « О выборах в Республике Казахстан « и другие.

Второй документ разработан для дальнейшего совершенствования избирательной системы, развития нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиления системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляции положений отраслевых законов с новеллами Конституции. Изменения предлагается внести в 15 Кодексов и 46 Законов.

Также в ходе заседания депутатами были обсуждены законопроекты, касающиеся совершенствования деятельности прокуратуры, Конституционного суда и Уполномоченного по правам человека. Разработаны они в целях исполнения поручений Главы государства в рамках Послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Отметим, что законопроекты « О прокуратуре « и « Об Уполномоченном по правам человека « приобретают статус конституционных законов.

Кроме того, сенаторы рассмотрели и проект закона « О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях «. Документ направлен на установление административной ответственности за проявление неуважения к Конституционному Суду и за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека. Предусматривается также административная ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через онлайн-платформы.

По итогам расширенного заседания Комитета было принято решение направить данные законопроекты на рассмотрение Палаты.