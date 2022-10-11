Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Законопроекты по изменению ряда конституционных законов рассматривают в Сенате

    11 Октября 2022, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на расширенном заседании обсудили ряд законопроектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В их числе « О внесении изменений и дополнений в н екоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «, « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации П ослания Главы государства от 16 марта 2022 года «.

    Первым законопроектом предусматриваются поправки в 8 конституционных законов страны. В частности, « О Президенте Республики Казахстан «, « О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов «, « О выборах в Республике Казахстан « и другие.

    Второй документ разработан для дальнейшего совершенствования избирательной системы, развития нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиления системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляции положений отраслевых законов с новеллами Конституции. Изменения предлагается внести в 15 Кодексов и 46 Законов.

    Также в ходе заседания депутатами были обсуждены законопроекты, касающиеся совершенствования деятельности прокуратуры, Конституционного суда и Уполномоченного по правам человека. Разработаны они в целях исполнения поручений Главы государства в рамках Послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Отметим, что законопроекты « О прокуратуре « и « Об Уполномоченном по правам человека « приобретают статус конституционных законов.

    Кроме того, сенаторы рассмотрели и проект закона « О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях «. Документ направлен на установление административной ответственности за проявление неуважения к Конституционному Суду и за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека. Предусматривается также административная ответственность за нарушение условий проведения предвыборной агитации через онлайн-платформы.

    По итогам расширенного заседания Комитета было принято решение направить данные законопроекты на рассмотрение Палаты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Конституция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО