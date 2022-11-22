Законопроект в части контроля транспорта и недропользования рассматривают в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроект нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.

Кроме того, документ предусматривает приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с требованиями стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза.

Вместе с тем, нормы законопроекта предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.

По итогам расширенного заседания депутатами Комитета было решено передать законопроект на рассмотрение Палаты.





Фото: senate.parlam.kz



