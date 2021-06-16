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    Законопроект поможет обеспечить эффективную работу энергосистем стран ЕАЭС

    16 Июня 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года между Белоруссией, Казахстаном и Россией. Кыргызстан присоединился к Договору о Евразийском экономическом союзе в рамках подписанного 23 декабря 2014 года Договора о присоединении Кыргызской Республики, который был ратифицирован всеми государствами-членами Союза и 12 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом Союза», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

    При этом, в случае изъявления желания Кыргызстаном осуществить межгосударственную передачу электрической энергии по территории государств-членов Союза Методология осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами, являющаяся приложением к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики приложения №21 к Договору, на сегодня не будет распространять свое действие на Кыргызскую Республику.

    «В рамках урегулирования данных взаимоотношений государствами-членами Союза был подготовлен Протокол, целью которого является определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между странами Союза в связи с присоединением к Договору Кыргызской Республики», - отметил министр.

    Он напомнил, что проект протокола 13 января 2017 года был одобрен Распоряжением Совета Евразийского экономического союза.

    «Ратификация Протокола обеспечит возможность эффективной работы энергосистем государств-членов Союза, с учетом присоединения Кыргызской Республики», - заключил глава Минэнерго.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика ЕАЭС
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