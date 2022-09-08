Законопроект по вопросам племенного животноводства принял в первом чтении Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат в первом чтении принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области племенного животноводства путем внесения в него изменений и дополнений с целью устранения существующих противоречий и коллизий, в том числе и юридического характера, расширения полномочий уполномоченного органа, республиканских палат, а также унификации отдельных положений закона с нормами Евразийского экономического союза.

Согласно документу, расширяются компетенции уполномоченного органа. В частности, в статье 13 компетенция уполномоченного органа дополняется следующими полномочиями: разработка и утверждение правил проведения индексной оценки животных; разработка и утверждение правил проведения молекулярной генетической экспертизы животных; разработка и утверждение правил проведения геномной оценки.

«Все это относится к новым направлениям деятельности в племенном деле, широко применяемым во всех развитых странах. И нам надо развивать их с целью перехода на качественно новый уровень работы в вопросах ускоренного повышения генетического потенциала животноводства», - сказал Ербол Карашукеев на пленарном заседании Сената.

Кроме того, расширяются и конкретизируются полномочия республиканских палат. В частности, на законодательном уровне определяются сроки созыва внеочередного собрания членов республиканской палаты и сроки полномочия председателя республиканской палаты.

Законопроектом усиливаются полномочия научно-исследовательских организаций сельскохозяйственного профиля. По словам министра, они будут наделены функциями ведения информационной базы селекционной и племенной работы, также указанные организации совместно с уполномоченным органом будут участвовать в разработках новых нормативно правовых актов.

«Еще один момент – это вводится новая статья 21-1 «Молекулярная генетическая экспертиза». В данной статье отражаются основные положения при проведении молекулярной генетической экспертизы, права и обязанности заказчика (владелец животного) и специализированной лаборатории. Кроме того, выправлен допущенный в свое время перекос в вопросе определения «племенного крупного рогатого скота мясного направления второй категории». Теперь для данной категории племенных животных будет установлено требование указывать в племенных свидетельствах его родословную не только по отцовской, но и по материнской линии», - пояснил Ербол Карашукеев.

Также вводится норма, согласно которой племенным центрам будет продоставлена возможность приобретения семени производителей в целях проведения работы по заказному спариванию для получения быков-производителей нужного генотипа, что позволит им более ускоренными темпами улучшать их качественный состав. Помимо этого в целях улучшения породных и продуктивных качеств животных проектом закона предоставляется возможность использования сельскохозяйственными товаропроизводителями свежеполученного семени и эмбрионов, и таким образом устраняется существующий законодательный пробел.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о госрегулировании развития АПК и о госрегулировании производства и оборота биотоплива.

«Изменения в отраслевой закон о госрегулировании развития АПК касаются также включения компетенции министерства по разработке и утверждению порядка заключения соглашений с кондитерами, что является условием получения ими налоговых льгот, а также компетенции местных исполнительных органов по заключению указанных соглашений. Изменения в законе о госрегулировании производства и оборота биотоплива касаются расширения понятия «биоэтанол», что позволяет реализовать производимую продукцию не только как присадку для бензина, но и для производства продукции химической и связанной с ней промышленности. Это значительно расширит возможности предприятий переработки по сбыту продукции, что в свою очередь приведет к увеличению производства и развитию отрасли», - резюмировал Ербол Карашукеев.

Проект закона принят депутатами Сената.