Законопроект по вопросам кинематографии и культуры одобрил Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что впервые закон о кинематографии был принят в 2019 году. По словам министра, принятие самостоятельного отраслевого закона было необходимо на законодательном уровне условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественного кинематографа.

В данный законопроект вносится ряд изменений.

«Расширяется компетенция уполномоченного органа по утверждению порядка определения тематических направлений и подходов финансирования социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий. Закрепляется функция за государственным музеем по охране и сохранению историко-культурного наследия. На сегодняшний день в республике действуют 12 республиканских, 3 коммунальных музея-заповедника, в которых находится более 500 объектов историко-культурного наследия. В действующем законодательстве в сфере культуры отсутствует осуществление данных функций за музеями-заповедниками», - пояснил Даурен Абаев на пленарном заседании Мажилиса.

Расширен круг субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии. Теперь финансирование могут получать не только государственные, но и индивидуальные предприятия. Цель проекта – оказание поддержки для режиссеров, которые начинают работу.

Также глава Минкультуры проинформировал, что изменены принципиальные подходы к определению государственного фонда фильмов. Раньше эту роль выполнял «Казахфильм». Они занимались цифровизацией фильмов, начали создавать государственный фонд национальных фильмов. Согласно законопроекту, теперь предлагается регламентировать вопрос хранения и использования сценических, постановочных средств, формируемых при производстве национальных фильмов.

«Предусмотрена государственная поддержка дубляжа на казахский язык ввозимых иностранных анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, определены критерии и порядок отбора. Предлагается создание национальной кинокомиссии в целях продвижения в стране качественной съемочной площадки для международного кинопроизводства», - отметил министр.

По словам Даурена Абаева, законопроектом установлены новые подходы к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70% - на исторические, патриотические и имиджевые; 30% - на софинасирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов.

Законопроект одобрен депутатами Мажилиса.

Ранее сообщалось, что согласно законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры» планируется исключить День Первого Президента из числа государственных праздников.