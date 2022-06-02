Законопроект по вопросам интеллектуальной собственности принял Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат во втором чтении принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее законопроект представила депутат Мажилиса, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Гульнара Бижанова.

«В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра. Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными», - сказала Гульнара Бижанова в ходе пленарного заседания Сената.

Вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированным 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.

Также депутат пояснила, что предоставится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

Депутаты приняли законопроект во втором чтении.

«Закон предусматривает дальнейшее совершенствование прав интеллектуальной собственности. Закон призван обеспечить прозрачность деятельности организаций, управляющих этими правами на коллективной основе и патентных поверенных. Также в документе рассматривается вопрос усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Закон также содержит нормы, относящиеся к приведению национального законодательства в соответствие с положениями международной позиции и практики в этой области. Кроме того, введенные нормы направлены на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи», - прокомментировал спикер Сената Маулен Ашимбаев.



