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    Законопроект об обязательной вакцинации одобрен Сенатом Узбекистана

    31 Июля 2021, 18:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан одобрил законопроект, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации от коронавируса для работающего населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы ведомства сегодня на пленарном заседании депутатами одобрен Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Документ после подписания президентом должен узаконить обязательную вакцинацию работающего населения.

    Согласно документу поправки будут внесены в закон «Об охране здоровья граждан» и Трудовой кодекс.

    «Во-первых, в статью 28 Закона «Об охране здоровья граждан» вносится конкретная норма, согласно которой по решению Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан может быть введено проведение профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний;

    во-вторых, в статье 113 Трудового кодекса предусматривается, что в случае отказа работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не допускать его к работе», - подчеркнули парламентарии.

    По мнению народных избранников принятие закона будет способствовать устранению имеющихся противоречий в действующем законодательстве и укреплению правовых основ организации массовой вакцинации населения.

    Напомним, на фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В этих целях вакцинацию от коронавируса для указанной категории граждан включили в Национальный календарь профилактических прививок.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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