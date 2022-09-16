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    Законопроект об изменении сроков президентства рассматривают в Парламенте РК

    16 Сентября 2022, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Парламенте РК началось обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». С соответствующим докладом выступил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» передан на рассмотрение Парламента в соответствии со статьей 91 Конституции РК. Он разработан в соответствии с политическими инициативами Главы государства, а также по предложению депутатов Парламента. Проект закона предусматривает внесение изменений в пять статей и дополнения одной статьей», - сказал Канат Мусин на совместном заседании палат Парламента РК.

    По его словам, поправки состоят из трех блоков.

    «Первое. Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство, единая нация, благополучное общество» от 1 сентября текущего года обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента, и предложил установить ограничение мандата Президента. Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов», - сказал министр.

    Иначе, по мнению народных избранников, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу – избранному Президенту – осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции повторно баллотироваться на семилетний срок.

    «В этой связи проект закона содержит положение об одном президентском сроке продолжительностью 7 лет без права последующего переизбрания. Предложенная конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования, функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства. Как и предлагали депутаты, ограничение мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания будет применяться к лицам, избранным Президентом на семилетний срок, после вступления в силу настоящего закона», - пояснил глава Минюста.

    «Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся сроков полномочий Президента и ограничений по его избранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий Президента. Таким образом, норма об ограничении мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и не сможет быть пересмотрена в последующем», - добавил К. Мусин.

    Кадр из видео

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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