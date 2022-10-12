Законопроект об амнистии по январским событиям взял в работу Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время депутаты Мажилиса Парламента РК обсудят законопроект «Об амнистии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

«Цель законопроекта - освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками на территории Казахстана в период с 4 по 7 января 2022 года или сокращение срока наказания, назначенного судом. Документ является актом милосердия со стороны государства и общества к лицам, совершившим преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства», - сказал председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовым вопросам Арман Кожахметов на пленарном заседании палаты.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил об амнистии участникам январских событий.

«Нам как воздух нужно единство страны. И те, кто участвовал в беспорядках, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются, что не только суд пройдет справедливо, но и общество тоже будет относиться с прощением», - сказал Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана.

«Государство смягчило наказание гражданам, участвовавшим в январских событиях, но не совершившим тяжких преступлений. Ряд нарушителей закона осознали свою вину и раскаялись в совершенных делах. Думаю, к ним лучше относиться с извинениями. Поэтому я принял решение объявить разовую амнистию участникам январских событий», - заявил Касым-Жомарт Токаев.