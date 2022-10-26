Законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во втором чтении пленарного заседания Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики» направлен на совершенствование законодательства в сфере государственной молодежной политики и ориентирован на обеспечение прав и защиту интересов молодежи. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на увеличение возрастных рамок понятия «молодежь» с 29 до 35 лет, что позволит повысить социальную активность молодежи, укрепить оптимизм, чувство уверенности в завтрашнем дне и соответствует международной практике. Уточняются понятия «социальные услуги молодежи» и «временно неустроенная молодежь», а также совершенствуются механизмы реализации государственной молодежной политики», - сказала на заседании Мажилиса депутат Жамиля Нурманбетова.

Кроме того, в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», в рамках законопроекта депутаты внесли поправки по социальному блоку вопросов.

В частности, речь идет о закреплении возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 61 года до 2028 года, об увеличении порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного до 55-кратного МРП, об уменьшении размера вычета из ежемесячной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, а также потери кормильца с 55 до 50 % от минимального размера зарплаты в целях исключения уменьшения размера социальных выплат в связи с ростом МЗП, а также корректировку коэффициента замещения для исчисления социальной выплаты на случай потери работы (с 0,4 до 0,45).

«В ходе работы над законопроектом, учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», - добавила Жамиля Нурманбетова.

С учетом изложенного, Комитет считает возможным одобрить проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения» во втором чтении и направить его на рассмотрение в Сенат Парламента Республики Казахстан.

Таким образом, Мажилис во втором чтении одобрил проект закона. Принято соответствующее постановление.

Фото: thetimes.co.uk