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    Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате

    30 Ноября 2021, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, где депутаты обсудили законопроект по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

    Так, в Законе « О языках в Республике Казахстан « предусматривается уточнение порядка написания текстов реквизитов и визуальной информации. В Закон « О религиозной деятельности и религиозных объединениях « вносятся поправки, упрощающие порядок проведения религиозных мероприятий и создания местных религиозных объединений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Сенат Общество
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