Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, где депутаты обсудили законопроект по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Так, в Законе « О языках в Республике Казахстан « предусматривается уточнение порядка написания текстов реквизитов и визуальной информации. В Закон « О религиозной деятельности и религиозных объединениях « вносятся поправки, упрощающие порядок проведения религиозных мероприятий и создания местных религиозных объединений.







