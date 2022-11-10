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    Законопроект о трансфертах из бюджета вернули в Мажилис

    10 Ноября 2022, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект разработан в соответствии со статьей 45 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам между республиканским бюджетом и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения и столицы.

    Законопроектом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.

    При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтено увеличение текущих затрат на индекс потребительских цен в планируемом периоде (за исключением заработной платы).

    При определении объемов трансфертов общего характера на 2023-2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн тенге, в том числе на 2023 год - 2,9 трлн тенге, на 2024 год – 3,3 трлн тенге, на 2025 год – 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению Республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

    В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом законопроект по следующим основным направлениям:

    - пересмотр расходов на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств, согласно «Методике финансирования по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения»;

    - пересмотр расходов в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы из местных бюджетов в республиканский;

    - предоставление сертификатов экономической мобильности на переселение в северные регионы семьям переселенцев и кандасов, проживающих в трудоизбыточных регионах, взамен предоставления субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг;

    - выделение дополнительных средств на средний ремонт улиц Костанайской области в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Сенат Бюджет Миннацэкономики
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