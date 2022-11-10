Законопроект о трансфертах из бюджета вернули в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан в соответствии со статьей 45 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, согласно которой объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам между республиканским бюджетом и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения и столицы.

Законопроектом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.

При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтено увеличение текущих затрат на индекс потребительских цен в планируемом периоде (за исключением заработной платы).

При определении объемов трансфертов общего характера на 2023-2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн тенге, в том числе на 2023 год - 2,9 трлн тенге, на 2024 год – 3,3 трлн тенге, на 2025 год – 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению Республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом законопроект по следующим основным направлениям:

- пересмотр расходов на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств, согласно «Методике финансирования по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения»;

- пересмотр расходов в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы из местных бюджетов в республиканский;

- предоставление сертификатов экономической мобильности на переселение в северные регионы семьям переселенцев и кандасов, проживающих в трудоизбыточных регионах, взамен предоставления субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг;

- выделение дополнительных средств на средний ремонт улиц Костанайской области в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».