Законопроект о торговле людьми планируется внести в Парламент в апреле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрабатываемый в Казахстане проект закона «О противодействии торговле людьми» планируется внести в Парламент в этом месяце, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время законопроект находится в Правительстве, внесение в Парламент планируется в апреле текущего года», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.
По его словам, законопроектом предусматривается:
приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий;
определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона;
установление уполномоченных органов;
определение субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции;
внедрение оценки рисков торговли людьми и механизма перенаправления жертв;
вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми;
определение роли неправительственных организаций;
права и обязанности жертв торговли людьми;
защита прав несовершеннолетних лиц;
основы международного сотрудничества.