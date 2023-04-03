Законопроект о торговле людьми планируется внести в Парламент в апреле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрабатываемый в Казахстане проект закона «О противодействии торговле людьми» планируется внести в Парламент в этом месяце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время законопроект находится в Правительстве, внесение в Парламент планируется в апреле текущего года», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, законопроектом предусматривается:

приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий;

определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона;

установление уполномоченных органов;

определение субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции;

внедрение оценки рисков торговли людьми и механизма перенаправления жертв;

вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми;

определение роли неправительственных организаций;

права и обязанности жертв торговли людьми;

защита прав несовершеннолетних лиц;

основы международного сотрудничества.