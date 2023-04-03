Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Законопроект о торговле людьми планируется внести в Парламент в апреле

    3 Апреля 2023, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрабатываемый в Казахстане проект закона «О противодействии торговле людьми» планируется внести в Парламент в этом месяце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время законопроект находится в Правительстве, внесение в Парламент планируется в апреле текущего года», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

    По его словам, законопроектом предусматривается:

    приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий;

    определение круга лиц, на которых будут распространяться положения закона;

    установление уполномоченных органов;

    определение субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции;

    внедрение оценки рисков торговли людьми и механизма перенаправления жертв;

    вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми;

    определение роли неправительственных организаций;

    права и обязанности жертв торговли людьми;

    защита прав несовершеннолетних лиц;

    основы международного сотрудничества.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МВД РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане