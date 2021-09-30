Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Законопроект о совершенствовании системы госзакупок одобрили сенаторы в первом чтении

    30 Сентября 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект о совершенствовании системы госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании Сената Парламента депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны».

    Основной целью документа является совершенствование системы госзакупок, повышение эффективности и прозрачности процедур закупок, а также минимизация коррупционных рисков.

    Законопроект состоит из 4 основных блоков. Первый блок поправок направлен на сокращение закупок из одного источника; второй - на снижение коррупционных рисков; третий - на совершенствование законодательства о государственных закупках; четвертый - на улучшение госзакупки автотранспорта и обороны, недропользователей и субъектов естественных монополий», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

    Законопроект предлагает из 52 оснований исключить 4 основания для заключения договора о закупках из одного источника.

    «В целях стимулирования приобретения качественных и инновационных товаров, работ и услуг предлагается выбирать поставщиков не на основе покупной цены, а рекомендуется учитывать стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за весь срок службы. Такой подход используется во всех развитых странах, включая Европейский Союз», - отметил глава Минфина.

    «Согласно данным Центра электронных финансов Министерства финансов, объем заключенных договоров государственных закупок за 2020 год составил 5,9 трлн тенге. Из них договоры на сумму более 2,4 трлн тенге, что составляет более 40% от общего объема госзакупок, или 3,6% ВВП, заключены способом из одного источника путем прямого заключения договора», - прокомментировал сенатор Едил Мамытбеков.

    Одна из новелл законопроекта – сокращение количества оснований для осуществления государственных закупок способом из одного источника. Госзакупки предлагается проводить через электронный магазин - новую информационную систему, интегрированную с веб-порталом госзакупок, в которой потенциальные поставщики размещают информацию о товарах и их ценах. Такие закупки проводятся на однородные товары, общая стоимость которых не превышает 4000-кратный размер МРП.

    Законопроект был одобрен сенаторами и направлен на рассмотрение во втором чтении.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    В закон «О прокуратуре» внесут связанные с возвратом незаконных активов поправки
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    Сделать «разумными» размеры госпошлины при обращении в Конституционный суд призывает Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей