Законопроект о противодействии коррупции рассмотрят в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ На предстоящем 17 сентября пленарном заседании депутаты Сената рассмотрят во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции». Об этом стало известно сегодня на заседании Бюро Сената под председательством Спикера Маулена Ашимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе заседания Бюро были рассмотрены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты. 17 сентября сенаторы обсудят вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия коррупции. Основной задачей законопроекта является введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений.

Также на предстоящем пленарном заседании планируется рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

Вместе с тем, сенаторы внесли изменения и дополнения в План основных мероприятий Сената Парламента РК на 2020 год.

Кроме того, на заседании Бюро распределили по Комитетам законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности определен головным по проекту Закона «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года».

Комитету по финансам и бюджету передали законопроект «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года». Головным Комитетам поручено обобщить предложения постоянных Комитетов и подготовить заключения.