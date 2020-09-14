Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Законопроект о противодействии коррупции рассмотрят в Сенате

    14 Сентября 2020, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ На предстоящем 17 сентября пленарном заседании депутаты Сената рассмотрят во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции». Об этом стало известно сегодня на заседании Бюро Сената под председательством Спикера Маулена Ашимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе заседания Бюро были рассмотрены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты. 17 сентября сенаторы обсудят вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия коррупции. Основной задачей законопроекта является введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений.

    Также на предстоящем пленарном заседании планируется рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

    Вместе с тем, сенаторы внесли изменения и дополнения в План основных мероприятий Сената Парламента РК на 2020 год.

    Кроме того, на заседании Бюро распределили по Комитетам законопроекты, поступившие из Мажилиса.

    Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности определен головным по проекту Закона «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года».

    Комитету по финансам и бюджету передали законопроект «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года». Головным Комитетам поручено обобщить предложения постоянных Комитетов и подготовить заключения.

    Автор:

    Коррупция Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной