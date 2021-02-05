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    Законопроект «О промышленной политике» презентовали в Мажилисе

    5 Февраля 2021, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью проекта закона является повышение конкурентоспособности национальной экономики посредством ускоренного развития современной высокопроизводительной, конкурентоспособной, экспортоориентированной промышленности», - пояснил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, представляя проект закона.

    Было отмечено, что в качестве основных задач проект закона определяет:

    -обеспечение благоприятного индустриального климата;

    -обеспечение развития конкурентоспособных производств;

    -эффективное внедрение инноваций;

    -развитие внутристрановой ценности в промышленности;

    -повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала субъектов деятельности в сфере промышленности.

    Проект основного закона «О промышленной политике» состоит из пяти разделов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Промышленность Экономика
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