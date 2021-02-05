Законопроект «О промышленной политике» презентовали в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Целью проекта закона является повышение конкурентоспособности национальной экономики посредством ускоренного развития современной высокопроизводительной, конкурентоспособной, экспортоориентированной промышленности», - пояснил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, представляя проект закона.
Было отмечено, что в качестве основных задач проект закона определяет:
-обеспечение благоприятного индустриального климата;
-обеспечение развития конкурентоспособных производств;
-эффективное внедрение инноваций;
-развитие внутристрановой ценности в промышленности;
-повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала субъектов деятельности в сфере промышленности.
Проект основного закона «О промышленной политике» состоит из пяти разделов.