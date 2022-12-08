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    Законопроект «О контроле специфических товаров» возвращен в Мажилис на доработку

    8 Декабря 2022, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку законопроект «О контроле специфических товаров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект закона разработан в целях совершенствования национальной системы контроля специфических товаров в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

    Законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи.

    Новеллами проекта являются возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через Государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС; переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии, усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта; внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения, а также иных особенностей в данной области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Сенат
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