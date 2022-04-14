Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Законопроект о кибербуллинге вернули в Мажилис

    14 Апреля 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат вернул в Мажилис законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, действующие подходы и правовые механизмы в этой сфере требуют регулярного обновления и своевременной реакции на возникающие проблемы. Он добавил, что законопроектом охватываются важные вопросы, касающиеся защиты детей.

    «В то же время, сенаторы, внимательно изучив предполагаемые законопроектом нормы с учетом поступивших обращений, предложили пересмотреть ряд его предложений. Сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ, либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка», - сказал спикер Сената во время пленарного заседания.

    «Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции «Нового Казахстана» и логике политических реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства, - подчеркнул М. Ашимбаев.

    Напомним, что министр информации и общественного развития Аскар Умаров накануне прокомментировал возможность блокировки социальных сетей.

    «Там не стоит вопрос о блокировке мессенджеров. Если открыть НПА, то там это проект постановления, который, возможно, будет принят после того, как поправки в закон по защите детей от кибербуллинга пройдут через Сенат Парламента РК. Пройдут они через Сенат или нет, это тоже вопрос», - отмечал А. Умаров журналистам.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Сенат Маулен Ашимбаев Кибербуллинг
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО