Законопроект о геодезии, картографии и пространственных данных принял Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената в двух чтениях рассмотрели и приняли законопроекты РК «О геодезии, картографии и пространственных данных», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, представляя законопроекты, отметил, что действующий закон Республики Казахстан «О геодезии и картографии» принят в 2002 году. За 20-летний период произошли большие изменения в отрасли геодезии и картографии, в производство внедрены и широко используются цифровые технологии, спутниковое оборудование, повысились требования к точности, эффективности измерений и доступности пространственных данных.

«В этой связи, возникла необходимость в принятии закона в новой редакции и сопутствующего закона в целях устранения пробелов и коллизий. Очень важно, что состояние отрасли геодезии и картографии напрямую влияет на качество кадастра и земельно-имущественных отношений в государстве, а значит, затрагивает интересы каждого гражданина. Поэтому от качества выполнения работ в этой сфере зависит развитие всех отраслей экономики и решение государственных задач», - сказал Багдат Мусин на пленарном заседании Сената.

Основные задачи законопроектов состоят в том, чтобы обеспечить Республику Казахстан высокоточной геодезической системой координат, и на ее основе создать единую цифровую картографическую основу страны.

«В настоящее время в Казахстане установлена государственная система координат 1942 года (СК-42), доставшаяся нам в наследство от Советского Союза, которая устарела и не отвечает требованиям по точности, эффективности и прогрессивности, тогда как почти все государства СНГ внедрили собственные государственные системы координат. Отсутствие в Казахстане единой государственной системы координат в открытом доступе привело к тому, что во избежание использования данных с ограничительной пометкой субъектами применяются различные не секретные и в свою очередь не легитимные системы координат, например: в одном населенном пункте используются несколько систем координат», - пояснил Багдат Мусин.

В результате, по словам министра, накоплен большой объем пространственных данных, созданных в различных системах, форматах и структурах, что затрудняет, а иногда и прямо препятствует процессам использования пространственной информации и интеграции отраслевых, региональных информационных систем и данных кадастров.

«Разрозненность систем координат приводит к необходимости пересчета их из одной системы в другую, однако порядок пересчета также не урегулирован, что в свою очередь, вызывают нарекания населения и субъектов бизнеса к процедурам в сфере земельных отношений, архитектуры, геологии, недропользования и других сферах, использующих пространственную информацию», - сказал глава ведомства.

Результатом реализации проекта основного закона станет повышение оперативности и качества оказываемых населению услуг, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение эффективности и оперативности осуществления государственного контроля.

Целью принятия проекта сопутствующего закона является приведение действующего законодательства Республики Казахстан в соответствие с новым разрабатываемым законом Республики Казахстан «О геодезии, картографии и пространственных данных», а также устранение пробелов и коллизий.

По словам Багдата Мусина, принятие законопроектов отрицательных социальных и экономических последствий не повлечет.



