Законопроект о цифровых активах: как будут бороться с выводом капитала из страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева ответила на вопрос, облегчится ли вывод капитала на фоне создания криптовалютной экосистемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Мажилис одобрил законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан».

«МФЦА очень часто называют офшорной зоной на территории Казахстана. Создавая там криптовалютную экосистему, не получится ли так, что мы увеличим и облегчим вывод капитала из страны?», - спросил депутат Мажилиса Данияр Алимбаев на пленарном заседании палаты.

Отвечая на вопрос Екатерина Смышляева отметила, что отсутствие регулирования в данной сфере приводит к тому, что обменные потоки находятся в «серой» зоне. Таким образом, в Казахстане процветает вывод капитала и отмывание доходов.

«Целью проекта закона является хотя бы частично обелить эти процедуры и тогда мы защитим наших розничных инвесторов, порядочных инвесторов, у которых чистые капиталы, от рисков, связанных с участием в черных обменниках или нелегальных криптобиржах. Они открыто смогут совершать на казахстанской криптобирже сделки. С той частью, которая находится в криминальной зоне, будут бороться соответствующие органы. Мы это предусмотрели», - пояснила Екатерина Смышляева.

Депутат добавила, что в МФЦА действуют правила, которые предусматривают борьбу с отмыванием доходов.

«У криптобирж есть обязательства по предоставлению информации по подозрительным операциям. Кроме того, они являются субъектами финмониторинга, поэтому здесь мы ожидаем обеления рынка», - заявила депутат.