Законопроект о биологической безопасности страны одобрен в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях приведения норм законопроекта в соответствие с законодательством Республики Казахстан внесены поправки редакционного характера. Проведено 20 заседаний рабочей группы, а также 2 расширенных заседания головного комитета. Сравнительная таблица состоит из 307 принятых позиций. Все комитеты Мажилиса дали положительные заключения по законопроекту», - сказал депутат Дархан Мынбай на пленарном заседании Палаты.

Законопроект разработан для правового регулирования области биологической безопасности и в целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на Национальном совете общественного доверия от 27 мая 2020 года, и внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2021 года 444.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

- уточнение перечня государственных органов, осуществляющих деятельность в области биологической безопасности, а также их компетенции и полномочия;

- закрепление полномочий центральных государственных органов по формированию, ведению и содержанию национальных коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов за счет бюджетных средств;

- совершенствование механизмов государственного контроля и надзора за соблюдением требований в области биологической безопасности. Депутатами предложена также новая статья, регулирующая порядок применения мер оперативного реагирования;

- уточнение приоритетов и направлений международного сотрудничества в области биологической безопасности в части обмена информацией, видов чрезвычайных ситуаций, при которых осуществляется участие в их локализации и ликвидации;

- уточнение прав и обязанностей физических и юридических лиц в части соблюдения ими требований законодательства в отношении информации ограниченного доступа, установления прав физических лиц на защиту от воздействия опасных биологических факторов;

- уточнение механизма выдачи разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами;

- обеспечение ускоренной государственной регистрации лекарственных средств, препаратов и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях возникновения и ликвидации биологической угрозы;

- возмещение затрат по найму жилья специалистам и вспомогательному персоналу при осуществлении отбора и транспортировки веществ и материалов для последующих исследований в полевых условиях;

- уточнение содержания протоколов (сценариев) реагирования на чрезвычайные ситуации, составляемых в рамках плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального, регионального и местного масштабов;

-уточнение критериев отнесения патогенных биологических агентов к определенным группам по патогенности и степени их опасности;

- закрепление обязательств Республики Казахстан в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной Республикой Казахстан 7 мая 2007 года;

- приведение норм законопроекта в соответствие с требованиями Предпринимательского кодекса, экологического, трудового законодательства, законодательства в области образования, науки, здравоохранения, защиты растений, карантина растений, национальной безопасности, гражданской защиты, местном управлении и самоуправлении, об аккредитации в области оценки соответствия, об экспортном контроле, информатизации, о доступе к информации, о разрешениях и уведомлениях, стандартизации.

Кроме того, внесены изменения и дополнения в целях совершенствования механизма осуществления учета и мониторинга в области биологической безопасности. В частности, все субъекты, осуществляющие обращение с патогенными биологическими агентами отнесены к объектам информатизации. В этой связи перечень реестров, подлежащих формированию и ведению в рамках учета и мониторинга в области биологической безопасности дополнен реестром субъектов, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами. Одновременно уточнены обязанности субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности.

Доработаны нормы, регулирующие вопросы отнесения случаев заболевания людей, животных и растений к биологическим угрозам. В частности, уточнено превышение каких именно статистических и учетных данных по заболеваемости людей, животных и растений становится угрозой для биологической безопасности страны. Введены новые понятия «химиопрофилактика», «восприимчивый организм».